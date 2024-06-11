Климатолог назвал причину частых дождей в мегаполисах

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов считает, что мегаполисы могут зачастую накрывать проливные дожди из-за аэрозолей. Они в свою очередь считаются центром конденсации.

Эксперт объяснил, что аэрозоли образуются из частиц, например, изношенных шин автомобилей. Они также могут возникать во время поднимающейся из-под колес пыли.

«А когда появляется центр конденсации, микрокапли влаги собираются в большие капли, и те уже в виде дождя падают на землю», — рассказал Карнаухов в интервью радио Sputnik.

В то же время специалист обратил внимание, что данный фактор не следует воспринимать чересчур серьезно. По мнению Карнаухова, реакция на частоту осадков тоже может быть субъективной.