Климат Земли может перейти в режим «неуправляемого парника»

Ученые выяснили, что климат Земли близок к переходу в режим «неуправляемого парника». На это указывают сразу 16 ключевых климатических индикаторов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Университета штата Орегон (OSU).

Если каждый из этих индикаторов перейдет через «точку невозврата», то климат Земли сильно изменится. Например, если круговая система течений в Атлантике ослабнет, на что указывают многие признаки, то на месте джунглей Амазонки может образоваться саванна. В свою очередь, это приведет к выделению большого количества парниковых газов и глобальному потеплению.

По словам ученых, на Земле ледниковые периоды сменялись оттепелями, но примерно 11 тысяч лет назад климат стабилизировался. В последние годы появилась угроза его дестабилизации из-за роста концентрации парниковых газов.

Для оценки вероятности такого события ученые изучили взаимосвязанные крупные климатические системы и пришли к выводу, что перемены в их работе окажут влияние на климат планеты в целом. Сейчас возможным резким изменениям подвержены сразу 16 индикаторов. Две системы уже меняются, еще три вплотную приблизились к этому.

Перемены в 10 из 16 индикаторов будут сопровождаться ростом температуры и увеличением выбросов парниковых газов. В результате климат Земли перейдет в режим «неуправляемого парника». Потому ученые заявляют о необходимости принять меры, чтобы системы не перешли эту «точку невозврата».

