Клиенты «Мегафона» могут сохранить прежние условия по тарифам
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
У клиентов «Мегафона» есть возможность сохранить прежние условия по тарифам, сообщили РИАМО в пресс-службе оператора связи.
Ранее стало известно, что «Мегафон» изменил условия обслуживания клиентов, увеличив стоимость услуг связи на 20%. Абоненты оператора начали получать уведомления об этом с конца января.
Сохранить прежние условия можно в личном кабинете оператора.
В компании отметили, что внимательно анализируют предпочтения клиентов.
«По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления», — объяснили в пресс-службе.