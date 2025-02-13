сегодня в 14:39

Клиенты «Мегафона» могут сохранить прежние условия по тарифам

У клиентов «Мегафона» есть возможность сохранить прежние условия по тарифам, сообщили РИАМО в пресс-службе оператора связи.

Ранее стало известно, что «Мегафон» изменил условия обслуживания клиентов, увеличив стоимость услуг связи на 20%. Абоненты оператора начали получать уведомления об этом с конца января.

Сохранить прежние условия можно в личном кабинете оператора.

В компании отметили, что внимательно анализируют предпочтения клиентов.

«По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления», — объяснили в пресс-службе.