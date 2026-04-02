Классным руководителям Сергиева Посада рассказали, как уберечь детей от вербовки в интернете

В Сергиевом Посаде педагоги, выполняющие функции классных наставников, получили рекомендации о том, как уберечь подростков от попадания в опасные интернет-схемы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В местном Управлении образования состоялась беседа с участием Татьяны Иудиной, занимающей должность старшего помощника городского прокурора. На встрече обсудили проблему, которая сегодня становится все более острой: молодых людей все чаще пытаются втянуть в незаконную деятельность через социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники действуют под видом предложения «легкой подработки» или выполнения несложных заданий.

Учителям еще раз разъяснили: за участие в подобных преступлениях предусмотрена серьезная юридическая ответственность, и в некоторых случаях она наступает уже с 14 лет.

Основной упор был сделан на важность внимательного отношения к детям и открытого диалога с ними. Необходимо объяснять подросткам, почему нельзя доверять онлайн-незнакомцам, передавать свои личные данные или выполнять подозрительные поручения. А задача взрослых — быть рядом, разговаривать с детьми и своевременно замечать любые тревожные звоночки.

Завершилась встреча показом документальной ленты «Недетский террор». Фильм наглядно демонстрирует, к каким тяжелым последствиям могут приводить подобные истории.