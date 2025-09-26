Классные руководители Подмосковья обсудили современные подходы к воспитанию

В Корпоративном университете развития образования (КУРО) состоялся региональный форум классных руководителей, посвященный вопросам современного воспитания. Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога и обмена практическими инструментами для работы с детьми, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ректор КУРО Владимир Князев обозначил основной вектор дискуссии — гармоничное развитие личности ребенка. Ключевой темой обсуждения стал переход от теории к практике и поиск ответа на вопрос, как сделать воспитание живым процессом.

Спикер форума Лариса Бебешко, начальник управления воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Московской области, рассказала о ключевых направлениях взаимодействия с родительским сообществом и ценностях в системе воспитания. Заместитель директора ФГБУ «Росдетцентр» Геннадий Киреченков акцентировал внимание на необходимости вывести воспитательный процесс за рамки формальности.

Он отметил важность организации совместной деятельности с детьми, для которой необходим четкий инструментарий. В их числе были названы опросы, прямой диалог для понимания интересов детей, а также совместные проекты, позволяющие детям стать активными творцами. Особый акцент был сделан на создании культуры инициативы — как детской, так и родительской. Участники обсудили важность создания ситуаций выбора, которые мотивируют ребенка принимать осознанные решения самостоятельно.

В практической части форума педагоги познакомились с готовыми решениями для анализа воспитательной деятельности, включая эффективные анкеты и методики. Модератор Всероссийского форума классных руководителей Алена Клепко представила возможности для профессионального роста, такие как всероссийские форумы и проекты, направленные на анализ и совершенствование педагогической деятельности. Отдельно было затронуто значение личного времени педагога для собственного развития и поиска ресурсов.

Центральными идеями форума стали поддержка внутренней мотивации детей и создание поддерживающего пространства, где главное — личностно-творческое выражение ребенка без назиданий. По итогам мероприятия участники отметили, что современное воспитание — это не лекции, а совместный путь, диалог и вера в силы каждого ребенка. Миссия профессионального сообщества заключается в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку этому процессу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.