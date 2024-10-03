«Классная встреча» с титулованной баскетболисткой прошла в Ленинском округе

В рамках всероссийского проекта «Классные встречи» в стенах Центральной библиотеки города Видное прошло знакомство с титулованной баскетболисткой, заслуженным мастером спорта России Дианой Густилиной, где она рассказала о своем пути, спортивных достижениях и любимом деле. Организатором данной встречи выступило местное отделение «Движение Первых», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы проводим „Классные встречи“ с различными значимыми для общества людьми. Этот проект направлен на мотивацию нашей молодежи к достижению целей и вдохновение. Каждая встреча проходит на разные темы, в этот раз мы коснулись темы спорта. Спорт для молодежи актуален во все времена, и эта именно тот вид деятельности, в котором особенно важно порой услышать вдохновляющие и мотивирующие слова, чтобы не сойти с пути», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движение Первых» Ксении Жуковой.

На встрече присутствовали более 50 учащихся из Видновского художественно-технического лицея, Видновских школ № 5 и № 10. В ходе беседы участники получили ценный опыт, который поможет им расширить свои знания в области спорта. Для школьников была проведена викторина на тему Олимпийских игр, где за правильные ответы они получили мягкие игрушки — символы женской баскетбольной команды «Спарта энд К».

«Сегодня у нас была невероятная возможность пообщаться с замечательной спортсменкой, которая поделилась с нами своим опытом. Эта встреча показалась мне очень познавательной, потому что многие ребята до сих пор не могут найти себя. Такие беседы очень помогают нам в дальнейшем выборе профессии», — рассказала одна из участниц встречи.

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