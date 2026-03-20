«Классическая наркоманская история»: врач оценил видео с Евгением Киселевым*

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров прокомментировал видео, на котором журналист Евгений Киселев* во время эфира скрывается из кадра и использует трубочку. По мнению специалиста, поведение может указывать на употребление запрещенных веществ, сообщает aif.ru .

В Сети распространилось видео, где Евгений Киселев* во время прямого эфира на несколько секунд выходит из кадра, а затем вставляет в нос трубочку.

«Это классическая наркоманская история. У человека случился „приход“. Он занырнул в кадр, чтобы занюхнуть через трубочку. В общем, он бодрит себя прямо в эфире. Молодец, в лучших традициях „Коканиссимуса“», — сказал Шуров.

Нарколог предположил, что в процессе мог произойти казус: часть вещества могла застрять в носу из-за неравномерного распределения порошка.

«Тогда они либо пальцем массируют нос, либо той же трубочкой пропихивают, чтобы вещество прошло поглубже. У них же ощущение, что что-то в ноздре осталось. Вот он его и донюхал, дотолкнул… Обычно-то одну ноздрю закрывают и делают глубокий вдох, а тут он очень жадно начал пропихивать трубочкой, через которую ингалировался», — заключил Шуров.

Ранее на видео отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала журналиста «киевскорежимным нюхачом» и заявила, что «бред, который несет это отъехавшее инагентство, можно придумывать только под дозой».

* Признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.

