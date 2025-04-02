Кладбища Коломны приводят в порядок после зимы

Кладбища городского округа Коломна приводят в порядок после зимы. Большую часть работ планируется завершить до наступления религиозных и государственных праздников, чтобы территория была ухоженной и чистой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание в юбилейный год 80-летия Победы уделяют мемориальным сооружениям на местах воинских захоронений.

«В нашем округе — 84 общественных кладбища. Сотрудники муниципальной службы уже приступили к уборке бытового мусора, опавших листьев и ветвей деревьев, готовят накопительные баки с водой для технических нужд, следят за наполнением мусорных контейнеров, вырезают сухостой, старые кустарники и сухие ветки деревьев», — пояснил начальник отдела по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения Павел Макаров.

Кроме того, продолжается уборка входных зон и ремонт малых архитектурных форм — лавочек, урн. Закупили дополнительные мусоросборники.

В этом году на территории двух кладбищ — «Новое Городищенское» и «Новое городское» — установят сезонные мобильные туалетные кабины в дополнение к стационарным, а также обустроят новые места для отдыха посетителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.