Китайские СМИ: создан первый в мире робот, управляемый клетками мозга человека

сегодня в 20:57

Гонконгская газета South China Morning Post опубликовала статью, в которой рассказывается о создании китайскими учеными первого в мире робота, который управляется при помощи клеток мозга человека, пишет РЕН ТВ .

Для создания небольшого робота исследователи растили в лаборатории ткань, созданную из стволовых человеческих клеток, а затем объединили ее с нейронным интерфейсом.

Из-за новейших технологий робот смог ходить, отслеживать цели, избегать различных препятствий и даже хватать различные предметы.

Однако у него отсутствуют глаза, поэтому робот может реагировать на происходящее вокруг при помощи сенсорных ощущений и электрических сигналов.

Также в статье добавляется, что похожая технология была ранее использована Илоном Маском в его проекте Neuralink.

Но в тот раз человека подключали к имплантируемому интерфейсу, а не наоборот.

Данное изобретение может стать прорывом в области биокомпьютинга. Технология может помочь ускорить разработку «гибридного человеко-роботизированного интеллекта».