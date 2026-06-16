Китайские блогеры сняли материалы о Сергиевом Посаде

Ведущие трэвел-инфлюенсеры Китая посетили Сергиево-Посадский округ 12–14 июня и подготовят серию материалов о городе для многомиллионной аудитории. В программе визита — ключевые духовные и культурные объекты Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергиев Посад на три дня стал главной съемочной площадкой для китайских лидеров мнений. В округ прибыли блогер-миллионник и «Золотой гид Пекина» Цао Чжэнь, у которого около 1 млн подписчиков на платформах Douyin и Red Note, а также Доу Цзюньцзе — единственный топ-гид, аттестованный минкультом КНР в Пекине.

Знакомство с городом началось на Блинной горе и в Троице-Сергиевой лавре. Затем гости посетили источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ», Московскую духовную академию и пещерные храмы Гефсиманского Черниговского скита. Делегация также побывала на выставке «Любовью и единением спасемся» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, в музее «Советского детства» и приняла участие в росписи матрешки в пространстве «Трикотажка».

«Гремячий ключ полностью оправдывает свое название в самом лучшем смысле. Здесь ощущается невероятная природная и духовная мощь, а сам Сергиев Посад завораживает своей живописной красотой», — поделился Цао Чжэнь.

Доу Цзюньцзе отметил, что почувствовал себя в городе как дома.

«Сергиев Посад сочетает в себе черты камерного и одновременно великого города. Он напомнил мне место, где я родился. В людях здесь чувствуется искренность, глубина и гармония с окружающим миром», — пояснил Доу Цзюньцзе.

По итогам поездки в китайском медиапространстве выйдет серия публикаций о Сергиевом Посаде как одном из символов русской культуры. Визит организовали комитет по туризму города Москвы и фонд развития Сергиева Посада при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области в рамках продвижения маршрута «Золотое кольцо». Ранее блогеры посетили Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.