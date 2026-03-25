Китайская делегация посетила музей Морозовых в Богородском округе

Делегация из Китая 24 марта посетила дом-музей семьи А.И. Морозова в Ногинске в рамках российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Гости познакомились с историей Богородского края и наследием знаменитой купеческой династии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арсений Морозов — старообрядец-предприниматель, благотворитель и правнук основателя династии Саввы Васильевича Морозова. Представители семьи стояли у истоков развития текстильной промышленности в Российской Империи и внесли значительный вклад в ее становление.

Китайских гостей заинтересовали архитектурные решения дома, реализованные архитектором А.В. Кузнецовым. Особое впечатление произвело наличие канализации и электричества в начале XX века, что для того времени было редкостью.

Во время экскурсии делегация увидела интерьеры особняка, включая каминный зал, а также сохранившиеся изразцовые печи и камины, русскую печь и дореволюционную купеческую мебель. Некоторые предметы русского быта участники экскурсии смогли опробовать, например поднять чугунок с помощью ухвата.

Гости также отметили исторический костюм экскурсовода, выполненный в стиле начала XX века. Делегация покинула Богородский округ с положительными впечатлениями, подчеркнув теплый прием и гостеприимство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.