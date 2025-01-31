Китай строит «крепость на случай конца света» в 10 раз крупнее Пентагона

Китай активно реализует амбициозный проект по строительству уникального военного командного центра, который значительно превысит по размерам американский Пентагон — в десять раз. Этот масштабный объект, известный как «крепость на случай конца света», вызывает серьезные опасения в США, где аналитики внимательно следят за его строительством, сообщает «Царьград» .

По предварительным данным, площадь застройки составляет уже около шести квадратных километров, на которых возводятся специализированные защищенные бункеры для высшего руководства страны.

Согласно информации, полученной от разведки США, новое сооружение подразделяется на укрепленные тоннели и подземные уровни, сохраняя при этом малозаметный характер благодаря своим современным характеристикам. Строительство началось в середине прошлого года, и за это время сделаны значительные шаги в создании необходимой инфраструктуры.

Американские эксперты видят в этом проекте стратегическую угрозу, полагая, что будущий командный центр станет пунктом управления для военных действий и укрытием для правящих структур Китая в случае военного конфликта.

Отмечается, что данная крепость сможет выдержать даже ядерный удар.

Китайский аналитик, комментируя проект, подчеркнул его значимость для реализации стратегии Си Цзиньпина по укреплению военной мощи страны. В дополнение к этому, обеспокоенность выражает и Минобороны Тайваня, опасаясь, что новый военный объект может ослабить поддержку США в их стремлении поддерживать демократические изменения на острове.