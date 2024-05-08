сегодня в 14:07

Подразделения группировки российских войск «Запад» успешно выполнили боевую задачу и полностью освободили Кисловку в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Благодаря освобождению населенного пункта Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции по переднему краю в зоне проведения специальной военной операции.

Военные успешно отразили 2 контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии Украины в нескольких районах, в том числе в Стельмаховке Луганской Народной Республики.

В результате слаженных действий российских войск ВСУ лишились порядка 55 военнослужащих, а также потеряли 2 гаубицы Д-30.

Ранее ВС РФ нанесли удары по киевским заводам. Речь идет в том числе о вагоноремонтном заводе Дарницкого.