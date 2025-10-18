Киска и Веселая жизнь: перечислены самые смешные названия деревень в РФ
Фото - © Сергей Цепек / Фотобанк Лори
Веселая жизнь, Плясово-Китаево, Марс, Киска, Терпишка и Ыб оказались на вершине рейтинга наиболее смешных наименований российских населенных пунктов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росреестра на основе данных из Государственного каталога географических названий (оператор — ППК «Роскадастр»).
В Воронежской области нашли 22 подобных наименования. Среди них есть: Ендовище, Чулок, Плясово-Китаево, Долбневка, Дракино, Пирамиды, Гнилуша, Хреновище и Тройня.
В Курганской области смешных названий 14. Среди них: Духовка, Кокуй, Марс, Короли, Дворцы, Камчатка, Крепость.
В Республике Удмуртия нашли 13 смешных наименований населенных пунктов. Это Двигатель, Шалавенки, Писеево, Балуй, Мальчиково, Квардавозь и Майоры.
Смешные названия есть и в Республике Алтай — Ынырга, Кукуя и Киска. Также забавные наименования встречаются в Псковской области — Новый Опель, Бабки, Сос.
В Республике Коми есть населенные пункты Мутный, Чика и Ыб. В Краснодарском крае встречаются Батарейка и Веселая жизнь.
В Нижегородской области есть Варварское и Терпишка. В Подмосковье — Свиноедово и Поцелуево.
