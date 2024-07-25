Кирилл «Руки-Базуки» рискует стать ампутантом

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Дерматолог-подолог заявила, что треш-блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, может лишиться обеих рук. По словам врача, мужчина сильно болен, сообщает kp.ru .

Журналисты обратили внимание, что на свежих кадрах бицепсы Кирилла, откуда ранее вывели большое количество вазелина, покрылись красными и синими пятнами.

По мнению медика, такие изменения произошли из-за многочисленных инъекций. Эксперт отметила, что тело молодого человека «заполнено» силиконом, которому тяжело прижиться.

«Шрамы у него не от пластических операций, а от введения препаратов. Все это очень опасно и грозит отмиранием тканей», — объяснила специалист.

Врач уточнила, что гиалуроновая кислота, которую вводит себе блогер, может привести к флегмонам и абсцессам. Она добавила, что ткани в теле Кирилла перегружены.