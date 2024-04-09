Кириенко обсудил текущее состояние Запорожской АЭС с руководством станции

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил рабочим визитом Запорожскую АЭС. Он провел совещание, где обсудили вопросы текущего состояния станции, обеспечения ее ядерной безопасности, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

В рамках мероприятия еще была затронута тема недавних атак беспилотников на территорию станции.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал об обеспечении безопасной эксплуатации станции, текущих работах и планах развития.

Еще обсудили состояние города-спутника ЗАЭС — Энергодара. Глава города Эдуард Сеновоз поведал о текущей ситуации, проектах развития, поделился реализацией работы по ремонту соцобъектов и инфраструктуры, которые проводят при помощи госкорпорации «Росатом» и региона-шефа Новгородской области.

Кириенко в завершении визита высказал уверенность в будущем Запорожской АЭС и Энергодара.