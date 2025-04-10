KION собирает фронтовые письма времен ВОВ для видеопроекта к 80-летию Победы

Совместно с Музеем Победы KION от МТС запускает масштабную акцию по сбору фронтовых писем, написанных в 1941–1945 годах. Эти исторические послания лягут в основу специального видеоролика, который выйдет к юбилею Победы и премьере сериала KION «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях. Сериал рассказывает о материнской стойкости и непоколебимой вере, сообщила пресс-служба МТС.

Отбором писем займется экспертная комиссия Музея Победы. Выбранные тексты будут озвучены известными российскими артистами, чтобы оживить историю через их голоса.

Участие в проекте открыто для всех: нужно загрузить письмо и его краткое описание на странице акции «Голоса Победы». Материалы принимаются до 18 апреля 2025 года. Готовый ролик войдет в новую экспозицию Музея Победы «Путь к Победе».

Сериал «Солдатская мать» посвящен матерям, которые ждали своих детей с войны, и тем, кто так и не дождался. В кино и литературе часто показывают подвиги солдат и жизнь тыла, но судьбы матерей, потерявших самое дорогое, остаются в тени. Этот проект рассказывает историю простой женщины, чья личная трагедия помогает осознать, какую цену заплатил наш народ за Победу. Скоро сериал выйдет на платформе KION.

Режиссер проекта — Давид Дадунашвили, сценарист — Алексей Гравицкий. В главных ролях: Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин и другие. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян.