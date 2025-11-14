Кинорежиссер Евгений Андреев встретился с егорьевскими школьниками в рамках проекта «Билет в будущее»

Егорьевская школа № 1 участвует в проекте «Билет в будущее». Это профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры. В его рамках образовательные учреждения сотрудничают с организациями и предприятиями, а также приглашают интересных людей для встреч, чтобы помочь школьникам лучше познакомиться и из первых уст узнать о самых разных профессиях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

13 ноября ученики 1-й школы пообщались с кинорежиссером Евгением Андреевым. Для него стать режиссером было детской мечтой, которая осуществилась благодаря постоянной работе над собой и упорному стремлению к заветной цели. Однако ошибочно полагать, что этот процесс завершается по ее достижении.

«Сейчас мой день начинается в 4:45. В 7:30 мы выезжаем из киностудии, в 9-10 часов у нас „мотор“. Смена длится 12, а иногда 14 часов. Есть только 40 минут обеда», — делится Евгений Андреев.

Выдержать напряжение помогает ответственность, любовь к профессии и — чувство юмора. Режиссер говорил о том, как происходит киносъемка и какие люди принимают в ней участие, какие этапы проходит кино перед тем, как его покажут на экранах, зачем нужна кинохлопушка и какое еще оборудование использует команда. Он рассказал, что в крупных проектах работает сразу несколько съемочных групп, и у каждой — своя задача. Режиссер работает с актером в кадре, вместе с оператором-постановщиком выстраивает кадр, руководит процессом, решает вопросы в случае непредвиденных обстоятельств.

«У меня в подчинении находятся 50 человек, и все они должны мне верить. Поэтому лидерские качества необходимы», — говорит Евгений.

Режиссер рассказал немного о работе актеров, операторов и других членов команды. По его словам, съемочная группа — это единый организм, который должен работать слаженно. Режиссер рассказал истории из своей практики, показал фотографии и видеоролики со съемочного процесса (чтобы посмотреть, что происходит за кадром), ответил на вопросы ребят, а в завершение встречи сфотографировался со школьниками.

