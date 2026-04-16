В Подмосковье продлили прием открыток о «Золотом кольце» до 30 июня

Прием заявок в номинации «Нарисованная открытка» конкурса «Коллекция путешествий по Золотому кольцу» продлен до 30 июня. Конкурс стартовал 10 февраля в рамках совместного проекта сервиса RUSSPASS и Школы дизайна НИУ ВШЭ и приурочен к 60-летию маршрута, которое отметят в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Принять участие могут граждане России старше 18 лет, подав заявку на цифровой конкурсной платформе. Конкурс проходит в двух номинациях — «Нарисованная открытка» и «Фото». Положение опубликовано на официальной странице проекта.

В номинации «Нарисованная открытка» участникам необходимо создать серию из 12 иллюстрированных открыток в едином стиле. Девять из них должны быть посвящены классическим городам маршрута, еще три — населенным пунктам, включенным в его расширенную версию.

Прием заявок в номинации «Фото» пройдет с 27 апреля по 23 августа. Конкурсанты представят 12 художественных фотографий, раскрывающих образ трех и более городов Золотого кольца, в том числе из расширенного списка. В каждой номинации жюри определит трех победителей, еще одного выберут по итогам народного голосования. Итоги подведут 9 октября на платформе креативной лаборатории.

Маршрут «Золотое кольцо» создан в 1967 году журналистом Юрием Бычковым. В январе 2026 года в него включили новые локации, в том числе шесть точек в Подмосковье: Абрамцево, Гжель, Ликино-Дулево, Мураново, Софрино и Хотьково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.