Кинологи рассказали, куда клещи чаще всего кусают собак

Кинологи: клещи чаще всего кусают собак туда, где мало шерсти

Осматривать на клещей после прогулки нужно всю собаку, но особое внимание стоит уделить местам, где мало шерсти и кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи, сообщили РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Место для укуса клещи выбирают тщательно. Они могут исследовать кожу несколько часов. Но у них есть любимые места. Чаще всего клещи кусают туда, где кровеносные сосуды выходят близко к поверхности, а шерсти почти нет.

После прогулки следует внимательно осматривать области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Кроме того, стоит обратить внимание на складки и брыли. Внимательно пройтись руками по собаке, начиная с головы. Чтобы точно убедиться, что не пропущен ни один клещ, после осмотра можно пройтись по шерсти щеткой.

При обнаружении клеща не стоит пытаться сразу снять его руками, сжимая и делая резкие движения. Это может ускорить процесс попадания вируса в организм собаки. Нужно использовать специальные приспособления или нить (завязав ее максимально близко к коже), концы нити развести в стороны, натянуть и поднять ее.

Нельзя заливать клеща маслом, бензином, лаком для ногтей и другими раздражителями. Из-за этого он начинает задыхаться и выпускает в рану большое количество инфицированной жидкости: слюны или содержимого кишечника.

Некоторые собаководы оставляют присосавшегося клеща в теле питомца, чтобы он отпал сам. Этого тоже не стоит делать. Дело в том, что чем дольше клещ пьет кровь, тем большую дозу возбудителей он успеет передать питомцу.

Не нужно касаться клеща голыми руками, а если удаться извлечь его живого, то лучше перенести в банку (если в планах — сдать на анализ) с помощью пинцета или перчаток.

Если головка или хобот остались в теле собаки, то их необходимо убрать с помощью стерильного пинцета или иголки, чтобы место укуса не воспалилось.

Хозяевам также посоветовали внимательно следить за состоянием питомца после укуса клеща. Если замечают, что собака стала вялой, отказывается от еды, появился понос, рвота, одышка или другие симптомы, то сразу же нужно отвести ее к врачу в ветклинику.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых пироплазмоз. Если промедлить с началом лечения и позволить организму собаки самостоятельно справляться с недугом, то питомец может погибнуть.