Кинологи объяснили, почему категорически нельзя купать собак в городских прудах

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, что собак категорически нельзя купать в городских прудах из-за опасных для их здоровья вирусов и бактерий, а также дал рекомендации, где все-таки можно порадовать домашнего питомца водными процедурами.

Кинолог рассказал, что даже если собака рвется искупаться в городском водоеме, хозяин должен осознавать, что это может привести к последствиям — питомец может серьезно заболеть.

«Внутри города практически не встретишь пруд или водоем, который будет безопасен для купания собаки, особенно в жаркую погоду. В отличие от рек, вода в таких местах стоячая, при высоких температурах она может стать рассадником микроорганизмов и вирусов. Кроме того, в такие водоемы могут попадать вредные вещества с улиц, например, автомобильные жидкости или реагенты. Все это может вызвать проблемы со здоровьем», — рассказал Голубев.

Чем опасны пруды в городе

Специалист отметил, что водоемы внутри города могут быть опасны из-за несоответствия воды санитарным нормам. Если собака попьет такую воду, проблем с ее здоровьем не получится избежать. В стоящей воде, особенно в жаркую погоду, создается благоприятная среда для размножения опасных микроорганизмов.

Чаще всего в водоемах обитают утки, а они являются переносчиками цекарий — плавающих личинок червей, которые проникают под кожу, вызывают сильный зуд, дерматит и потерю волос. Также в прудах могут быть и какие-то вредные вещества, попадающие в воду извне. Например, автомобильные жидкости, реагенты и другие подобные загрязнители.

Где можно искупать собаку

Начиная с 2021 года в России запрещено приходить на городские пляжи с животными, если только это не собака-поводырь. В черте города купать питомцев нельзя, а вот за пределами города, где люди купаются редко — можно.

«Есть места, где редко купаются люди, без крутых берегов и зарослей. В этом месте можно искупаться с питомцем. Но будьте внимательны и следите за собакой. Не позволяйте ей плавать больше 20-25 минут, иначе это может закончиться переохлаждением любимца», — добавил Голубев.

Кинолог напомнил владельцам собак, что кидать их в воду нельзя. Такая игра может обернуться травмой для животного. Более того, во время купания на собаку лучше надевать спасательный жилет, чтобы она не устала и была заметна в воде.