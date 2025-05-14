Кинолог рассказал правду о телепатических способностях собак

Многие собаководы уверены, что между ними и питомцем существует особая связь, которая позволяет животному считывать мысли или желания хозяина. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил РИАМО, действительно ли животные обладают такой способностью или это заблуждение владельцев собак, которые души не чают в своих четвероногих друзьях.

«То, что собаки — удивительно умные существа, особенно при грамотной дрессировке, сомнений давно не вызывает. Однако, говоря об их телепатических способностях, мы можем опираться лишь на научные исследования. Учеными доказано, что питомцы действительно умеют распознавать и понимать эмоции людей — и это хорошая новость для собаководов. Что касается некоторых умений животных, которые часто напоминают чуть ли не магические свойства — они объясняются тем, что эти сообразительные создания также умеют хорошо наблюдать», — отметил Голубев.

Когнитивные способности собак

Вопрос изучения способностей собак настолько занимает умы человечества, что в США при Университете Дьюка существует даже Центр изучения когнитивных процессов у собак (Canine Cognition Center).

Многочисленные исследования американских ученых, а также их зарубежных коллег, позволяют утверждать, что собаки умеют считывать не только эмоции людей, но и отдельные слова и даже интонации. Причем, как и в случае человека, у них для этого задействованы разные полушария мозга. За эмоциональные сигналы отвечает правое полушарие, а за значения слов — левое. Доктор Хэйр из Университета Дьюка в свое время даже сделал сенсационное заявление, что собаки умеют считывать трудноуловимые сигналы лучше шимпанзе и совсем маленьких детей.

Опираясь на эту информацию, собаководы могут быть уверены, что практически любая собака поддается дрессировке и способна запомнить и понимать как минимум базовые команды.

«Еще это разрушает миф о том, что в воспитании и дрессировке нужна строгость. Собака не должна бояться хозяина — она хорошо умеет считывать ваши эмоции и интонации. И строгого голоса при нежелательном поведении будет вполне достаточно. А ласковым голосом, напротив, мы способны продемонстрировать ей свою любовь. Кроме того, эмоциональный фон человека напрямую будет влиять на состояние животного», — добавил кинолог.

О ментальной связи собаки и ее хозяина

Нередко можно услышать, что собака заранее чувствует приход своего хозяина с работы. В подобных случаях не все так однозначно. По словам Голубева, собаки умеют устанавливать связь между некоторыми событиями, имеют ассоциативную память. Для их понимания доступны даже трудноуловимые сигналы: будь то кивок головы человека или взгляд в сторону.

«Например, о скором возвращении хозяина питомцу могут подсказать врожденные биоритмы, наступление сумерек или ослабевание запаха человека в квартире. Когда вы только покидаете квартиру — его концентрация в помещении довольно сильная. Это лишний раз доказывает, насколько сообразительны наши четвероногие друзья, но о телепатии здесь говорить не приходится», — пояснил специалист.

Подводя итог, можно сделать вывод, что эмоциональное состояние человека, а также обстановка в доме в целом играют важную роль для формирования нормальной психики животного. Собаке проще жить в предсказуемом и, главное, безопасном мире, который основан на любви и заботе. Если хозяин несчастлив, агрессивен, то несчастной будет и собака, поэтому человеку важно уделять достаточно внимания эмоциональной составляющей в его совместной жизни с питомцем.