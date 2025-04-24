Кинолог рассказал, почему собачникам нужно хвалить своих питомцев

В Сети есть огромное количество видео, на которых владельцы собак ругают своих питомцев за тот или иной проступок, но, по словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, собаководам следует уделять внимание и похвале. В разговоре с РИАМО кинолог объяснил, почему нужно хвалить собак, если они демонстрируют послушание.

«Похвала и поощрение являются отнюдь не менее важной составляющей грамотной дрессировки животного. Мы ругаем собак за нежелательные действия, давая понять питомцу, что нам не нравится. А как собака должна понять, какое поведение допустимо, если за правильные действия она не получает взамен ничего? Хозяева, которые начинают чаще хвалить питомца, обычно удивляются, насколько сильно пес меняется в лучшую сторону», — пояснил Голубев.

При этом кинолог уделил особое внимание тому, как правильно хвалить собаку за послушание, чтобы у нее формировались положительные привычки поведения. Собака должна понимать, что такое похвала, считает Голубев.

Бывают случаи, когда собаки просто не понимают, что такое похвала, и никак ее не воспринимают. Однако эта ситуация поддается корректировке. Например, можно приучить собаку к словам «молодец» и «умница». После слов нужно гладить животное или выдавать лакомство. Когда питомец начнет проявлять радость после кодовых слов, значит, он научился воспринимать слова как похвалу.

Правильная интонация

Собаки весьма чувствительны к голосу, поэтому важно подкреплять словесную похвалу соответствующей интонацией. Интонация должна отличаться и в случаях, когда хозяин недоволен питомцем. Но слишком повышать голос нельзя, чтобы не запугать животное — достаточно уверенного строгого голоса. Хвалить также рекомендуется радостно и ласково, но без лишних эмоций.

Положительное подкрепление

Хвалить собаку важно в нужный момент. Необходимо отследить правильное действие и сразу же закрепить его, выдав лакомство. Некоторым питомцам в качестве похвалы больше подойдет поглаживание или игра.

«Собака остановилась перед дорогой? Нужно похвалить! Щенок впервые сходил на пеленку? Отлично, это нужно отпраздновать. Так животное поймет, каких действий от него ожидает хозяин, и начнет повторять их снова и снова», — пояснил Голубев.

Системный подход

Бывает такое, что сам хозяин проявляет непоследовательность в действиях. Например, сегодня на диван собаке залезать можно, а завтра нельзя. Сегодня человек хвалит собаку за хорошую прогулку, а завтра он не в настроении и не делает этого. Такой хаотичный подход только путает животное. В итоге питомец не сможет понять, какое именно поведение от него требуется, и будет испытывать трудности с усвоением правил.

Кинолог отметил, что очень важно также не переусердствовать с эмоциональными проявлениями любви к питомцу — нужно сохранять разумный баланс. Особенно не стоит бурно реагировать, когда животное уже проявляет чрезмерную активность или, наоборот, только успокоилось — например, после прогулки или визита гостей. Такая реакция может спровоцировать новый всплеск возбуждения.

Несмотря на то, что многие считают похвалу собаки делом простым и интуитивным, на самом деле в этом вопросе кроется множество подводных камней. Следуя этим простым рекомендациям, владельцы собак смогут выстроить грамотную систему воспитания, которая поможет питомцу лучше понимать своего хозяина и его желания.