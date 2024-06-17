Кинолог рассказал, почему нельзя заводить собаку «для ребенка»

Многие дети мечтают о собаке и просят родителей осуществить эту мечту. Но, покупая питомца ребенку, родители должны понимать, что ответственность за животное и за отношения, которые сложатся у питомца и ребенка, ляжет на их плечи, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Чаще всего желание завести собаку у ребенка не связано с готовностью нести за него полную ответственность и ухаживать за ним. Для детей собака — это скорее друг для игр, чем живое существо со своими потребностями и проблемами. Конечно, не стоит сразу отказывать ребенку. Но, когда вы заводите собак для детей, важно понимать, что ответственность за собаку, за отношения между ребенком и животным полностью ложится на плечи родителей», — заявил Голубев.

Неожиданный подарок

По словам эксперта, покупка собаки в качестве сюрприза на праздник — не самый удачный вариант подарка. Абсолютное большинство детей еще не может понимать, что питомец — это большая ответственность. Не подготовив ребенка к появлению в доме собаки, можно столкнуться с массой проблем.

«Когда радость от нового члена семьи уйдет на второй план, вы можете столкнуться с тем, что ребенок не готов к тому, чтобы быть хозяином собаки, а у вас недостаточно времени, чтобы заниматься воспитанием животного и ребенка. Дети, особенно маленькие, не всегда справляются с новыми обязанностями по уходу и воспитанию питомца», — рассказал кинолог.

Кроме того, для некоторых детей собака — это просто друг для игр. Все остальные обязанности ложатся на плечи родителей. Он подчеркнул, что собака — это не подарок, а живое существо, со своими потребностями. Это нужно учитывать до того, как она появится в вашем доме.

Неготовность к ответственности

Чаще всего дети воспринимают собаку как большую игрушку. Сформировать ответственное отношение к животным должен родитель. Ребенку интересно играть и ходить на прогулки с питомцем, а вот ухаживать и воспитывать не всегда также увлекательно.

«Родители должны объяснять детям, что у любимца есть свои интересы и нужды, что нужно уважать его интересы, вовремя кормить и выгуливать. Формирование ответственности — очень важный навык, который пригодится ребенку в жизни», — заявил Голубев.

Неподходящая порода

Когда ребенок просит собаку определенной породы, он, скорее всего, не понимает, что от этого будет зависеть не только внешность, но и характер животного. Купив собаку, которая не подходит ребенку, можно столкнуться с трудностями.

«Например, ваш ребенок очень активный, любит подвижные игры и долгие прогулки, а вы приобрели ему небольшого компаньона, который предпочитает отдыхать дома, а не бегать за мячом. Настойчивый контакт и привлечение такого питомца к играм может привести к конфликтам», — объяснил Голубев.

В итоге покупка собаки определенной породы для ребенка обернется тем, что малыш быстро потеряет к ней интерес, и родителю придется воспитывать питомца самостоятельно, без привлечения ребенка. Перед покупкой щенка конкретной породы ее нужно внимательно изучить, съездить на выставки вместе с ребенком, чтобы пообщаться с собаками вживую и убедиться, что сделан правильный выбор.

«Родителям важно понимать, что ребенок не всегда осознает, какое количество времени, сил и средств требует собака. Покупая питомца для ребенка, вы должны осознавать, что полностью возложить на него обязанности по уходу и воспитанию не получится до тех пор, пока он не повзрослеет и не осознает всю ответственность за жизнь и здоровье любимца. Взрослый человек должен быть готов к тому, что ему придется объяснять правила общения с собакой, постепенно привлекать ребенка к уходу и воспитанию любимца», — заключил кинолог.

Желая подарить собаку ребенку, важно оценить свои силы, рассказать ребенку о том, как быть ответственным собаководом и грамотно заботиться о четвероногом друге. В этом случае родитель поймет, готов ли ребенок к собаке или лучше немного подождать и подготовиться к появлению питомца в доме.