Кинолог рассказал, почему не все собаки любят детей

Не все собаки одинаково любят детей. Некоторые питомцы начинают нервничать при их появлении, другие боятся, а кто-то относится нейтрально. Хозяин должен понять, что невозможно заставить животное любить детей, но нужно добиться спокойных и ровных отношений, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист подчеркнул, что владелец собаки должен добиться нейтрального отношения питомца к детям, не допуская агрессивного поведения. При этом животные имеют право относиться по-разному к людям.

«Мы тоже не все любим собак. Конечно, ситуация, когда собака агрессивно реагирует на ребенка, недопустима. Постепенно обучайте спокойной реакции на детей, обязательно поощряя за правильное поведение. При этом не удерживайте собаку насильно, если она пытается избегать тесного контакта с ребенком. У питомца должен быть выбор с кем он хочется общаться, а с кем нет», — заявил Голубев.

По его словам, для собаки дети непредсказуемы — они делают странные и резкие движения, неприятно трогают, громко разговаривают, внезапно обнимают. Такое поведение не всегда комфортно и для взрослого человека, а для собаки тем более. Питомцу сложно объяснить, почему он должен принимать этого члена семьи.

«Именно поэтому некоторые собаки могут избегать контакта с детьми. Им важно вступать в контакт с тем человеком, который кажется надежным, а дети не всегда вызывают такое впечатление у животных», — добавил кинолог.