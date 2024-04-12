Кинолог рассказал, почему дружелюбие может быть опасным для собаки

В Сети появляются трогательные ролики про собак, которые не прошли отбор на службу из-за того, что были слишком дружелюбны к людям. Когда питомец открыт для общения с другими — это радость для хозяина, но может привести к неприятностям для животного, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Дружелюбие собаки может быть опасно для самого питомца, поэтому важно заниматься коррекцией поведения. Обычно такие животные сильно перевозбуждены, не подают сигналов примирения при общении, а вместо этого сразу стараются вступить в игру. При этом другая собака может принять такое общение как агрессию.

«Кроме того, слишком общительные собаки могут приставать к незнакомым людям, некоторые из которых не любят животных или боятся их. Это может вызвать недоброжелательное отношение к вашему питомцу», — рассказал Голубев.

Реакция прохожих

Не все любят животных, поэтому активно запрыгивающая на человека собака может вызвать негативные эмоции. Иногда такая настойчивость пугает людей. Во время испуга прохожий может ранить питомца. Поэтому очень важно заниматься воспитанием собаки.

Конфликты с другими животными

Слишком общительная собака может игнорировать правила собачьего этикета. При желании подружиться питомец обычно обходит сородичей по дуге, подает сигналы примирения и обнюхивает. Так он демонстрирует свои намерения.

«Если же ваш питомец радостно несется прямо на сородича, это может напугать его. Не распознав дружелюбие, собака может отреагировать агрессивно на действия вашего любимца. Это может закончиться серьезным конфликтом», — отметил кинолог.

Чрезмерная активность

Дружелюбный пес, чьим поведением не занимается хозяин, получает поощрения своим действиям. К примеру, собака начинает тянуть поводок во время прогулки, чтобы поскорее попасть на площадку для выгула.

«Если вы не останавливаете ее, пытаясь обучить спокойной реакции, она получит желаемое вне зависимости от того, похвалите вы ее или нет. Собака самостоятельно получит награду в виде игры с сородичами после того, как упорно тянула хозяина на площадку», — добавил Голубев.

По его словам, таким образом хозяин дает собаке понять: быть перевозбужденным и тянуть поводок — это хорошо. Питомец понимает, что таким образом он может добиться желаемого. Поощряя животное своими действиями, владелец рано или поздно столкнется с нежелательным поведением, что приведет к конфликтам с другими собаками и людьми.

Хозяину дружелюбной собаки важно контролировать взаимодействие животного с окружающими. Питомца нужно поощрять за спокойные реакции, а при контакте с сородичами спрашивать разрешения владельца. Голубев подчеркнул, что нельзя допускать активных действий по отношению к другим. Это обеспечит комфорт на прогулках и безопасность для собаки.