Кинолог рассказал, о чем именно лают собаки

Вокализация — важнейшее средство общения собак, подобно человеческой речи, несущее в себе различные эмоциональные оттенки. Наблюдая за голосовыми проявлениями своего четвероногого друга, можно постепенно научиться понимать, что именно он хочет вам сказать. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какой лай и что означает.

«Собаки не умеют разговаривать, но меж тем их голосовые сигналы очень сложные. Лай — основной способ коммуникации, причем те же волки в дикой природе его практически не используют. Это позволяет считать по одной из версий, что на лай во многом повлиял процесс одомашнивания», — сказал Голубев.

Охранная функция

Чаще всего лай является сигналом о присутствии постороннего на охраняемой территории. В таких случаях звук отличается низким тембром, продолжительностью и может сопровождаться рычанием. О настороженности сигнализирует и поза животного: оно занимает выжидательную позицию, мышцы напряжены.

Проявление радости

В противоположность охранному, высокий и энергичный лай обычно говорит о радостном возбуждении. Таким образом собака может приглашать к игре или приветствовать вернувшегося домой хозяина. Тело в этом случае расслаблено, лай может перемежаться повизгиванием и поскуливанием. Животное виляет хвостом или приседает, выражая покорность и ожидая ласки.

Тоска и одиночество

Недостаток физических упражнений или длительное пребывание в одиночестве может спровоцировать лай как способ привлечения внимания. Обычно это непрерывный лай, переходящий в вой и поскуливание. Важно приучить питомца спокойно оставаться дома в одиночестве. Предотвратить скуку помогут активные игры, тренировки и дрессировка. Уставшая собака больше отдыхает и меньше лает.

Болевые ощущения

Острая боль также может вызвать лай — очень высокий, пронзительный, напоминающий плач. Собака принимает сгорбленную позу, облизывает больное место, поджимает хвост и скулит. Это сигнал о помощи. Если лай не прекращается, возможно, у животного серьезная травма или перелом, требующие немедленного обращения к ветеринару.

Чувство страха

Когда собака испытывает страх, ее лай становится осторожным, неритмичным, прерывистым, как будто животное жалуется. В такие моменты питомец обычно пытается спрятаться или беспокойно перемещается с места на место. Подобное поведение, согласно шкале агрессии, может предшествовать нападению, когда собака чувствует, что ей нечего терять.

Попытка привлечь внимание

Собака может лаять, выпрашивая у хозяина еду или лакомство. Если однажды поддаться на эту провокацию, такое поведение может закрепиться. Обычно это выглядит так: питомец лает, затем замирает, пристально смотрит на человека, ожидая реакции, и повторяет цикл.

Голубев подчеркнул, что не следует забывать и об индивидуальных особенностях характера. Некоторые собаки от природы более активны и лают чаще, в то время как другие, напротив, редко подают голос. Это как среди людей: есть общительные, а есть молчуны. Если лай становится чрезмерным и беспокоит окружающих, необходимо выяснить его причину и понять, что именно пытается сообщить питомец. В некоторых случаях достаточно устранить раздражитель, в других — потребуется помощь кинолога для коррекции поведения.

