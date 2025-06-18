Кинолог рассказал, какие суперфуды можно включить в рацион собаки для здоровья

Суперфуды — продукты питания, которые приносят пользу для человеческого организма. К таким продуктам можно отнести семена чиа, их часто добавляют практически во все блюда. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие продукты питания можно назвать суперфудами для собак и какую пользу они приносят для здоровья питомцев.

«По сути, речь идет просто о продуктах, в которых есть много полезных веществ. Я бы аккуратно относился к формулировке „суперфуды“ в отношении собак, поскольку это автоматически придает какой-то маркетинговый шлейф. А в питании питомцев стоит аккуратно относиться к модным новинкам и заманчивым предложениям, которые предлагает рынок. Собаке достаточно простого сбалансированного питания», — предупредил Голубев.

При этом он отметил, что все-таки такие продукты есть. В список суперфудов для собак можно добавить в том числе ягоды.

Черника

Эта ягода содержит большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Иногда ее называют природным антибиотиком, поскольку она помогает справиться с воспалениями. Черника полезна не только для людей, но и для собак — для поддержания здоровья можно давать небольшим собакам три ягоды в день. Крупным — до десяти штук.

Льняное масло

Льняное масло очень полезно для шерсти, так как содержит много омега-3 жирных кислот и кальция. А еще льняное семя полезно для желудочно-кишечного тракта. Иногда советуют давать непосредственно семена, измельчив их до порошка, но удобнее добавлять несколько капель масла в корм.

Рыбий жир

Пользу рыбы сложно переоценить, однако продукт может быть опасен для собаки из-за наличия мелких костей, которые хозяин может не заметить. Отличное решение — ветеринарный рыбий жир, который можно давать как для профилактики, так и при самых различных заболеваниях.

Рыбий жир собакам можно давать в капсулах, но, если животное плохо глотает таблетки, можно попробовать просто добавлять содержимое в корм. Доза индивидуальна в зависимости от размера собаки и состояния ее здоровья.

Гречка

Распространено мнение, что собакам полезны все крупы, и каши нередко составляют их рацион. На самом деле многие тяжело перевариваются, и ветеринары советуют исключать их вовсе. Одно из исключений — гречневая крупа, которая содержит клетчатку, белок и ускоряет метаболизм. Небольшое количество допустимо в рационе, но только в качестве перекуса.

Тыква

Тыква является хорошим средством для профилактики мочекаменной болезни у собак. Поэтому давать этот суперфуд в сыром виде не только можно, но и нужно. А вот семечки давать не стоит — они просто не усваиваются.

«Любой из перечисленных продуктов, несмотря на все их полезные свойства, стоит давать в ограниченном количестве — переизбыток может привести к диарее. Также не стоит забывать, что основу рациона собаки должны составлять все-таки белковые продукты. А суперфуды и другие лакомства должны составлять примерно 5-10% всего рациона», — добавил Голубев.