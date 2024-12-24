Кинолог рассказал, как устроить Новый год для собаки

Новый год — это не только время для людей, но и для наших пушистых друзей. Как устроить Новый год для собаки, чтобы праздник был безопасным и приятным для питомца, при этом не нарушая традиции и создавая атмосферу радости, сообщил РИАМО кинолог Иван Пантелеев.

Первое, о чем стоит позаботиться, — это безопасность питомца. Огромное количество новогодних украшений, особенно блестящих, может привлечь внимание собаки, но важно помнить, что некоторые из них могут быть опасными. Электрические гирлянды или стеклянные игрушки могут стать причиной травм. Поэтому лучше угрожающие питомцу элементы располагать выше поля его доступа либо изначально выбирать декор, который точно не принесет никакого вреда. Украшения должны быть надежно закреплены, а любые мелкие элементы — спрятаны от любопытных лап.

«Один из самых сложных моментов для собак в новогоднюю ночь — это шум фейерверков. Громкие звуки могут вызывать у питомцев сильный стресс и даже панику. Чтобы минимизировать дискомфорт для собаки, важно заранее подготовить ее к празднику», — сказал кинолог.

Во-первых, постарайтесь не оставлять питомца на улице в момент, когда начинаются фейерверки. Создайте для собаки спокойную и защищенную атмосферу в помещении: закройте окна и двери, чтобы уменьшить шум. Обустройте уютное место для отдыха, где питомец сможет спрятаться.

«Важно не оставлять собаку одну в это время — постарайтесь быть рядом, разговаривайте с ней спокойно, создавая тем самым атмосферу уверенности. Также рекомендуется поиграть с собакой или дать ей любимую игрушку, чтобы отвлечь от шума и привлечь внимание к чему-то более приятному и знакомому», — отметил Пантелеев.

Что касается угощений, важно помнить, что не все праздничные блюда со стола подходят для собак. Шоколад, лук, виноград и другие продукты, которые являются токсичными для собак, лучше исключить из меню, чтобы избежать риска поедания их питомцем. Также можно приготовить праздничное печенье для собак, используя безопасные ингредиенты, такие как куриное мясо, рис или тыква.

Новый год — это время для общения и приятных встреч, поэтому не забудьте о комфортном отдыхе вашего питомца. Если вы планируете пригласить гостей, помните, что многие собаки могут испытывать стресс от большого количества людей или громких звуков. Постарайтесь обеспечить питомцу тишину и покой, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно.

«Праздник — это время не только для нас, но и для тех, кто всегда рядом, и важно создать атмосферу, в которой каждый чувствует себя любимым и защищенным, будь то человек или собака. Праздничные игрушки, нарядные образы, яркие и полезные тематические аксессуары — все это поможет хозяевам пушистых показать новогоднее волшебство и своим четвероногим друзьям», — добавил директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.