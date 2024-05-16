Кинолог Голубев рассказал, что делать, если собака не любит детей

Не все собаки любят детей, ведь они тоже имеют право выбора, с кем общаться. Не нужно насильно добиваться теплого контакта питомца с ребенком, но важно закрепить нейтральное отношение, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как выстроить общение

Эксперт подчеркнул, что от навязанного тесного контакта, собака может начать проявлять агрессию. На первых этапах лучше ограничить общение ребенка с питомцем. Они должны общаться только в присутствии взрослых.

«В первую очередь вы должны объяснить ребенку, как правильно общаться с собакой: какие действия допустимы, а какие нет. Если ребенок четко усвоил правила, то, возможно, вам не придется ничего объяснять собаке. Но даже в этом случае нельзя оставлять маленького ребенка с четвероногим другом наедине», — подчеркнул Голубев.

Если между собакой и ребенком уже произошло недопонимание, нужно научить животное правильно реагировать на детей. Питомец должен понимать, какие реакции позволительны, а какие — нет.

«Ваша цель — не заставить полюбить детей, а научить адекватному поведению, например, мягкому избеганию контакта», — уточнил кинолог.

С чего начать

Нужно начать с реакции хозяина на поведение собаки. Важно не кидаться с криками на животное, если оно лает и огрызается. Так можно возбудить его еще сильнее. Необходимо дать убедительную команду: «Нельзя!» и забрать собаку.

Когда она успокоится, угостить лакомством и погладить. Владелец должен показать собаке, какое поведение рядом с ребенком нравится ему больше всего.

«До того, как питомец начал бурно реагировать на подходящего ребенка, поощрите питомца за спокойную реакцию (важно успеть сделать это до приближения ребенка). Начинайте работу на комфортном для собаки расстоянии, постепенно уменьшая дистанцию», — посоветовал эксперт.

Приятные ассоциации

Если питомец пытается избежать контакта с детьми, прячется за хозяина или тянет в другую сторону, нужно позволить ему сделать это. Можно сформировать у собаки приятные ассоциации с ребенком.

«Предложите знакомому ребенку поиграть с питомцем в его любимые игры при полном контроле с вашей стороны. Например, пусть ребенок покидает питомцу мячик, если собака включится в игру, поощрите ее. Также ребенок может угостить собаку разрешенным лакомством», — рассказал Голубев.

Безопаснее всего давать лакомство на открытой ладони или в миске, если ребенок еще маленький. За спокойное и аккуратное поведение собаку обязательно нужно поощрить.

Не стоит ругать питомца, если у него что-то не получается. Нужно говорить спокойный тоном, позволять уходить от контакта с детьми и не забывать поощрять за правильные реакции. Эти действия в комплексе помогут собаке понять, чего от нее ждет хозяин.