Кинолог Голубев объяснил, за что собака любит хозяина

Собака любит хозяина не только за еду или внимание, а за комплексную роль — источник безопасности, эмоций и центр ее вселенной, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Любовь собаки — это целая сложная система социальной связи, которая выстраивалась веками в ходе процесса одомашнивания. Поэтому нельзя сказать, что питомец любит нас только за еду или за внимание. Здесь нужно рассматривать все в комплексе. Сегодня ответственный хозяин для собаки — центр ее вселенной, гарант безопасности, пропитания, а еще источник положительных эмоций. Чтобы понять эту систему, можно спросить человека, за что он любит своих близких?» — сказал Голубев.

Он добавил, что здесь не будет однозначного ответа. Хотя очеловечивать животных неправильно, но в этом случае ситуация примерно та же самая.

«Отношение людей к собакам тоже сильно поменялось со временем. Сегодня животное — это не только защитник, помощник на охоте, но и член семьи. Общение с собакой способствует выработке серотонина, снижает уровень стресса. Именно поэтому уже давно собак успешно задействуют в канистерапии — это метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных питомцев», — рассказал эксперт.

26 августа отмечается Международный день благодарности собакам. Эта дата появилась в 2004 году благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. В итоге праздник стали отмечать по всему миру, хотя он не носит официального статуса.

Собака — первое одомашненное животное, верный друг и помощник в охоте и охране. Человечество знает массу примеров подвигов этих животных. А сегодня собака стала настоящим членом семьи.