Кинолог дал советы, как избежать травм при совместных играх детей и собак

История взаимоотношений ребенка и собаки — это всегда палка о двух концах. Детям полезна компания питомцев, однако все малыши, как и щенки, очень разные по характеру, и нельзя быть уверенным, что их совместные игры не приведут к травмам, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Кинологам приходится сталкиваться с историями, когда родители весьма необъективны в оценке способностей своих детей. Они нередко разрешают им слишком многое в плане игр с собаками, не особо ругают за неправильное поведение. В результате, когда питомец защищается, что вполне естественно для его природы, взрослые спешат наказывать собаку, не анализируя, что именно действия ребенка привели к такому результату», — объяснил Голубев.

По словам специалиста, в лучшем случае они придут к специалисту для коррекции поведения. Но часто оказывается, что в первую очередь нужно работать над поведением людей. В худшем — отдают собаку в приют или и вовсе оставляют на улице.

Кинологи постоянно повторяют родителям, что до 5 лет контакт ребенка с собакой должен быть строго под контролем взрослого. Даже если вам кажется, что оба крайне послушные и добрые. И дело не только в том, что малыши беззащитны. В этот период они плохо понимают, что собаке может что-то не нравиться. Ребенок может потянуть питомца за хвост, совать пальцы в глаза. В таком случае не стоить удивляться, что животное решит цапнуть его.

От 4-5 лет, когда дети особенно любопытны, можно постепенно придумывать для них игры, которые не причинят вреда собаке и будут полезны ребенку. Например, можно убедить его, что питомец очень любит, когда ему читают во время отдыха. Так ребенок будет занят полезным занятием, а собака спокойно отдохнет в компании малыша.

Для более активного варианта придумайте такую игру: скажите ребенку, что он — юный натуралист или исследователь, и его задача — изучать поведение собаки. Пусть он записывает или зарисовывает в специальный дневник, как собака отдыхает, во что любит играть, при каких обстоятельствах лает, как ведет себя на улице, кто ее друзья среди сородичей. Это безопасно для питомца и полезно для малыша. При этом следует объяснять ребенку, что нельзя приставать к собаке, когда она спит, ест, ходит в туалет.

Со школьного возраста у ребенка должны появляться первые зоны ответственности. Но чтобы ребенок не отказывался от них, можно превратить обязанности в форму игры. Например, скажите ребенку, что собака хочет гулять именно с ним. Или расскажите, как питомцу приятно получать корм в миску именно из его рук.

«Подросшие дети могут пробовать обучать собаку новым трюкам — расскажите ему о положительном подкреплении, и что он должен хвалить питомца за успех и выдавать ему лакомство. Ругать животное никогда нельзя», — отметил кинолог.

Следует поговорить с детьми о том, что, к сожалению, жизнь собаки коротка. Также важно объяснить, как важно проводить время с питомцем здесь и сейчас, заботиться о нем и не обижать во время игр. Честный диалог иногда гораздо эффективнее развивает эмпатию, чем простые запреты или строгие правила, заключил Голубев.

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. В этот день организуются праздничные мероприятия, конкурсы, мастер-классы, концерты и шоу.