«Килограмм на 5»: рыбак в Орске показал огромного сома в камеру домофона

Рыбак в Орске похвастался уловом перед соседями, но выбрал для этого необычный способ. Он показал огромного сома в камеру подъездного домофона. Кадры публикует в соцсетях Orsk.ru.

На записи сначала видна гигантская рыба. Затем появляется и довольное лицо рыбака. Мужчина желает всем соседям доброй ночи и начинает рассказывать об улове перед объективом домофона.

«Ребят, смотрите, какой сом здоровый! Килограмм на 5, наверное», — сказал мужчина в кадре.

Мужчина несколько раз повертел рыбу перед домофоном, демонстрируя свой улов. По словам рыбака, он планирует сделать из сома шашлык.

По словам очевидцев, рыбак уже не в первый раз использует домофон для своего репортажа. Ранее он продемонстрировал таким же способом свежепойманного судака.

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