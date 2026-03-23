Киевский бар устроил циничную акцию к годовщине теракта в «Крокусе»

Заведение в Киеве предложило бесплатные напитки в «память» о теракте в «Крокусе»

Арт-бар «Офензива» в Киеве запустил акцию к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле», предложив посетителям бесплатные напитки. Об этом сообщает «Царьград» .

Информация об акции появилась на странице заведения в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Организаторы предложили посетителям отметить дату теракта, назвав событие «невероятно смешным».

Тем, кто закажет набор закусок «Крокус Сити» — картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр, бар дарит четыре рюмки наливок. По задумке, их количество символизирует число нападавших. Акцию позиционируют как способ «отпраздновать подвиг» преступников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. Погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести, пострадали 609 человек.

12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 обвиняемых, включая четверых исполнителей, к пожизненному лишению свободы. Другие фигуранты получили от 19 до 22 лет колонии. Адвокаты потерпевших заявили о намерении добиваться ужесточения наказания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.