Киберугрозы и ответственность взрослых обсудили на муниципальном родительском собрании в Домодедово

Муниципальное родительское собрание «Наши дети — мы и в ответе» прошло 5 февраля во втором корпусе образовательного комплекса «Доминанта». Во встрече приняли участие родители, педагоги и представители профильных служб, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ключевой темой собрания стала безопасность детей в современной цифровой среде. Начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова подчеркнула, что особую тревогу вызывает кибербезопасность и вовлечение подростков в противоправные действия через интернет.

Представители правоохранительных органов рассказали родителям о реальных рисках, с которыми сегодня сталкиваются несовершеннолетние. Начальник отделения по борьбе с мошенничеством уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово Вадим Ким отметил, что подростков все чаще вовлекают в мошеннические схемы — в роли курьеров, так называемых дропов, а в отдельных случаях и в более тяжкие преступления, совершаемые по указанию кураторов.

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Александр Продан обратил внимание родителей на признаки вербовки. По его словам, такие процессы могут длиться неделями и внешне выглядеть безобидно, поэтому особенно важно вовремя реагировать на тревожные сигналы и действовать совместно — семье, школе и профильным службам.

В ходе собрания участники обсудили и другие актуальные вопросы воспитания и профилактики рисков в подростковой среде. Полная запись муниципального родительского собрания доступна в социальных сетях «ТВ-Домодедово».

