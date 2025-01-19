Киберпреступники могут продавать на маркетплейсах зараженную вирусами технику

Киберпреступники продают на маркетплейсах технику со встроенным вредоносным программным обеспечением. Так злоумышленники хотят получить доступ к данным пользователей и системам, сообщает газета «Известия» .

Интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс отметила, что преступники могут иметь разные мотивы — от кражи информации до использования техники для майнинга криптовалюты или DDoS-атак. За этим могут стоять как отдельные хакеры, так и организованные группы.

«Низкая цена и кажущаяся выгодность предложения зачастую служат приманкой для ничего не подозревающих покупателей», — заявила Пробетс.

Чаще всего в комплекте с электронными устройствами идет USB-кабель для зарядки. Он может стать потенциальным вектором атаки. В том числе хакеры используют переходники. Например, атаки типа BadUSB — в этом случае кабель используют для незаконного доступа к информации на устройстве.

Пробетс отметила, что были случаи, когда купленная видеокамера транслировала видео в Сеть. Тогда частная жизнь людей превращалась в достояние общественности.

«А детские игрушки с Wi-Fi оказывались уязвимыми, предоставляя хакерам возможность подслушивать разговоры в доме», — добавила эксперт.