Кибермошенники стали чаще привлекать детей к своим преступлениям

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова сообщила, что мошенники в 74 раза больше стали вовлекать несовершеннолетних в свои схемы.

«Если говорить о подростках, то в первую очередь — это дроперство, вовлечение подростков в преступления, связанные с порчей имущества — поджоги релейных шкафов и прочее. Количество таких лиц младше 18 лет увеличилось в 74 раза», — сказала журналистам Белякова на пресс-конференции о кибербезопасности и преступлениях в цифровой сфере.

Она отметила, что за поджог релейного шкафа закон наказывает сроками заключения от 15 лет тюрьмы. Железнодорожная инфраструктура относится к объектам критической важности.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил, что попытки проникновения на объекты энергетической инфраструктуры — это не просто шалость или баловство, а потенциально уголовно наказуемое деяние.

