Попытки проникновения на объекты энергетической инфраструктуры — это не просто шалость или баловство, а потенциально уголовно наказуемое деяние, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Попытки проникнуть на энергообъекты или, в частности, вскрытие релейных шкафов — уголовно наказуемые деяния. Об этом нужно напоминать постоянно, особенно в условиях текущей обстановки. Любое вмешательство в работу энергообъектов — это прямая угроза безопасности людей и стабильности страны», — подчеркнул он.

Он напомнил, что на протяжении всего советского периода безопасность таких объектов обеспечивалась, по сути, примитивно.

«Все сводилось к тому, чтобы закрыть эти объекты, чтобы туда случайно не проник ни ребенок, ни подросток, ни нетрезвый человек, ни человек с психическими отклонениями. То есть это была именно примитивная система безопасности, которая не соответствовала тем требованиям, которые сегодня называются антитеррористическими», — отметил эксперт.

Насонов подчеркнул, что в массовом сознании раньше не существовало представления о том, что через уничтожение энергоинфраструктуры можно достигать каких-либо целей.

«Однако терроризм — это особый элемент психологии, особый способ решения вопросов, это античеловеческий подход к достижению целей. Именно поэтому террористы все чаще выбирают энергетические объекты в качестве мишени. Они стремятся нанести стране максимальный ущерб, увеличить экономические потери, дестабилизировать систему и, что особенно страшно, добиться человеческих жертв», — подчеркнул он.

Он добавил, что подобные действия нередко осуществляются чужими руками — через влияние на нестабильных людей в интернете.

«Используя различные методы воздействия на финансово зависимых, на молодежь, на пожилых людей, иностранные террористы побуждают их к действиям против объектов энергообеспечения нашей страны», — заключил специалист.