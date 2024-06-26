Кибермошенники атакуют пользователей Hamster Kombat

Кибермошенники атаковали пользователей программы Hamster Kombat. Один из обманов связан с рефералами, или приглашенными участниками, сообщает SHOT.

Пользователям для повышения уровня нужно иногда вовлекать в приложение новых людей, получая при этом бонусы. Однако число друзей ограничено. Тогда мошенники предлагают накручивать сторонних рефералов всего по 50 рублей за штуку.

Вторая схема мошенничества связана с угоном Telegram-аккаунта. Мошенники через различные сайты подсовывают незарегистрированным пользователям левый бот под маской официального приложения разработчика. При входе в него фиксируется личная информация пользователя.

Киберэксперт Денис Стрельцов отметил, что подобные сценарии мошенников, которые не предусматривают мгновенную атаку, в перспективе грозят опасностью.