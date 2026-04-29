Киберэксперт Воронин предупредил о звонках от «военкомата»

Злоумышленники представляются сотрудниками военкомата и требуют прийти для «сверки данных». По словам эксперта, их цель — получить код подтверждения для смены пароля на портале «Госуслуги».

«Злоумышленники представляются сотрудниками военкомата, которые сообщают потенциальным жертвам о необходимости посетить военкомат для «сверки данных». Дальше схема, как и все аналогичные, сводится к тому, что мошенники под разными предлогами — идентификация личности, запись на прием к сотруднику и т. д. — пытаются узнать код подтверждения смены пароля на «Госуслугах», — объяснил Воронин.

Эксперт отметил, что настоящие сотрудники военкомата действительно могут звонить гражданам, состоящим на воинском учете. Однако звонок поступает из конкретного военкомата, где человек стоит на учете.

«Словосочетания типа «центральный военкомат, главный военкомат, областной военкомат» должны вас насторожить — при реальном звонке сотрудник сообщит точное название. Кроме того, настоящие сотрудники военкомата никогда не будут просить назвать код или личные данные. В случае возникновения подозрений следует прекратить общение по телефону и перезвонить по официальным номерам», — предупредил киберэксперт.

