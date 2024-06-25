Киберэксперт предупредил, что мошенники могут использовать чат ботов для обмана

Киберпреступность и атаки на нейронные сети, в самом простом виде, ответы, которые вы получаете от чат бота – это масштабная угроза будущего, сообщил РИАМО эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«При разработке нейронных сетей в 1943 году никто не думал о хакерах. Изначально предполагали, что нейронные сети будут работать автономно. Киберпреступность и атаки на нейронные сети, в самом простом виде, ответы, которые вы получаете от чат бота - это масштабная угроза будущего», – сказал Косарев.

Он подчеркнул, что главное достижение, которое совершило человечество за последнее десятилетие – это нейронные сети или технологии искусственного интеллекта. Эти технологии позволят совершить прорыв во всех отраслях человеческой деятельности, от медицины и продления жизни до путешествия между планетами, но есть одно вышеупомянутое «но».

«Меры государственных ведомств Центробанка РФ, министерства цифрового развития направлены на сокращение ущерба от действий мошенников и недопущению роста случаев обмана. Это возможно делать на уровне контроля за обменом информацией в сети интернет, и это цена сохранности денег граждан», – отметил эксперт.