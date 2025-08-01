В современном цифровом пространстве практически любая организация может стать мишенью хакеров, сообщил РИАМО директор центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ: SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев.

«Деструктивные атаки — это устойчивый тренд, набравший силу в последние пару лет, и в современных условиях потенциальной целью может стать практически любая организация. Предсказать, кто окажется следующим, невозможно — угрозы стали по-настоящему повсеместными», — сказал Матвеев.

По его словам, вместе с тем можно выделить отрасли, где уровень риска особенно высок.

«Прежде всего это промышленность — по данным „Информзащиты“, на нее приходится более 20% деструктивных атак. Атаки на предприятия могут нарушить производственные процессы, логистику, а в ряде случаев — представлять прямую угрозу для людей», — отметил эксперт.

Матвеев уточнил, что в числе приоритетных целей также финансовый сектор (около 14% инцидентов), от которого зависит функционирование экономики, платежные операции и множество повседневных сервисов.

«Отдельно стоит отметить государственные органы — атаки на них могут дестабилизировать работу ведомств и критически важных государственных функций. Сейчас наблюдается рост зрелости в подходах к кибербезопасности: все активнее внедряется круглосуточный мониторинг, проводится анализ защищенности и аудит ИБ, набирает обороты импортозамещение», — добавил специалист.

Тем не менее, по его мнению, масштаб уязвимостей остается высоким, и именно они становятся причиной самых разрушительных инцидентов.