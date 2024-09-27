KFC начал продавать латте со вкусом фирменной жареной курицы

KFC в Китае запустил в продажу латте со вкусом фирменной жареной курочки и «секретной смеси» из 11 трав и специй. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В КНР у популярной сети фастфуда есть суббренд кофеен K Coffee — у них общая кухня с ресторанами KFC, но разные зоны для посетителей. Теперь там стали продавать новый вид латте — со вкусом фирменной курицы и «секретных» приправ.

Кофе клиентам подают в пластиковом стаканчике с принтом курицы из KFC. Сообщается, что кофе со вкусом курицы будет предлагаться ограниченное время.

«Секретный» рецепт курицы KFC состоит 11 трав и специй, он тщательно охраняется. Однако, по данным расследований СМИ, в него входят: соль, сухие листья чабреца и базилика, сельдерейная соль, молотый черный перец, горчица, паприка, соль с чесноком и молотый имбирь.