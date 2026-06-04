Кэндис Оуэнс заявила, что поездка в Россию вызвала атаку СМИ

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ее визит в Россию стал «самым большим триггером» для западных СМИ. Об этом она рассказала в интервью RT , сообщает RT.

Оуэнс приехала в Москву и приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, где выступила на тему семьи. В беседе с ведущим RT Риком Санчесом она раскритиковала западные медиа за освещение ее поездки.

«Ведь достаточно было просто написать: „Кэндис едет с семьей отдыхать в Россию. Пока она будет там находиться, она выступит на ПМЭФ на тему семьи“. А они этого сделать не могут. Каждый раз не удается», — сказала Кэндис.

По словам журналистки, западные СМИ регулярно публикуют о ней ложную информацию, на что она реагирует с юмором.

Ранее Оуэнс разместила в соцсети фотографию из Москвы и назвала российскую столицу невероятно красивой. Публикация вызвала споры в соцсети Х. Журналистка призналась, что столкнулась с нападками из-за визита в Россию.

Telegram-канал RT анонсировал публикацию полной версии интервью.

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