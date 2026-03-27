Кемеровская таможня изъяла 5 орхидей у туристки из Вьетнама

С начала 2026 года в Кузбассе выявили 13 случаев ввоза запрещенных растений

В аэропорту у жительницы Кузбасса изъяли пять саженцев орхидей, привезенных из Вьетнама без фитосанитарного сертификата, сообщает СтальМедиа .

Сотрудники Кемеровской таможни не пропустили через границу пять саженцев орхидей с корневой системой. Женщина везла растения в ручной клади после возвращения из Вьетнама, однако разрешительных документов у нее не оказалось.

В ведомстве пояснили, что для ввоза посадочного материала требуется фитосанитарный сертификат. Без него перемещение такой продукции через границу запрещено.

«Туристка пояснила, что приобрела орхидеи для выращивания дома. О том, что посадочный материал относится к подкарантинной продукции, потенциально может быть источником вредителей и подпадает под запреты и ограничения при ввозе в Россию, она не знала», — рассказал пресс-секретарь Кемеровской таможни Виталий Блынский.

Саженцы направили на экспертизу в Россельхознадзор. Женщине грозит административная ответственность за недекларирование товара. С начала 2026 года это уже 13-й случай попытки ввоза запрещенных растений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.