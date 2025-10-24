Кемеровская интрига: на Кузбассе могут построить аквапарк среди деревьев

Пользователи городских социальных сетей Кемерова обсуждают планы по строительству аквапарка. Три года подряд в городе не работают официальные пляжи, сообщает Сiбдепо .

«Арендатор земельного участка, действительно, разрабатывает концепцию развития территории, где расположен рынок „Колос“. Но пока он не обращался в администрацию города Кемерово за получением разрешения на строительство», — заявили в пресс-службе мэрии Кемерова.

Строительство планируют в Ленинском районе областного центра, один из самых реалистичных вариантов — это реновация Комсомольского парка имени В. Волошиной. Судьбу территории обсудили представители разных профессий, возрастов и социальных групп, в итоге удалось разработать разноплановые объекты.

Таким образом, в городе может появиться бассейн под открытым небом, круглогодичные термы, велодорожки и новые детские площадки.

