Кемеровчанин пытается продать эксклюзивный камень за 15 млн рублей

На платформе бесплатных объявлений появился необычный лот. Житель Кемерова выставил на продажу эксклюзивный камень стоимостью 15 миллионов рублей, сообщает Сiбдепо .

«Эксклюзивная находка Сибири (оригинал гарантирован)! Два зеркальных камня (раскол на две половины) с одинаковыми силуэтами! Размер одной половины 8 см/5 см. По договоренности возможна встреча в вашем городе», — отмечается в объявлении.

В Новокузнецке тоже можно найти оригинальные предложения. Там предлагают приобрести морской камень внутри камня за 10 миллионов рублей.

Фото - © Ciбдепо

«Камень с Черного моря, с Абхазии. Такой камень я нигде не видела. В камень как-будто заточены камушки меньшего размера. Считаю его очень редким и каким-то особенным», — написала горожанка.

В других регионах также встречаются любопытные товары на разных площадках. Например, в Перми можно купить кошачьи усы, банку с пеплом или винтажные советские духи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.