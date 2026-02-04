Кемеровчанин пытается продать эксклюзивный камень за 15 млн рублей
Фото - © Сiбдепо
На платформе бесплатных объявлений появился необычный лот. Житель Кемерова выставил на продажу эксклюзивный камень стоимостью 15 миллионов рублей, сообщает Сiбдепо.
«Эксклюзивная находка Сибири (оригинал гарантирован)! Два зеркальных камня (раскол на две половины) с одинаковыми силуэтами! Размер одной половины 8 см/5 см. По договоренности возможна встреча в вашем городе», — отмечается в объявлении.
В Новокузнецке тоже можно найти оригинальные предложения. Там предлагают приобрести морской камень внутри камня за 10 миллионов рублей.
Фото - © Ciбдепо
«Камень с Черного моря, с Абхазии. Такой камень я нигде не видела. В камень как-будто заточены камушки меньшего размера. Считаю его очень редким и каким-то особенным», — написала горожанка.
В других регионах также встречаются любопытные товары на разных площадках. Например, в Перми можно купить кошачьи усы, банку с пеплом или винтажные советские духи.
