Кедровый сквер посадили в авиатехколледже Егорьевска в память о военнослужащих

В Егорьевском авиационном техническом колледже в год Защитника Отечества реализовали интересный проект. В пятницу в память о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции курсанты и педагоги решили посадить кедровый сквер. С этой инициативой в учебное заведение пришел житель Егорьевска Генрих Фаляно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Кедр — это не просто дерево. Это хранитель чистого воздуха, дом для многих обитателей леса и настоящее сокровище нашей земли», — отметили в колледже.

На посадку собрались представители администрации муниципального округа Егорьевск, руководство и педагогический состав учебного заведения, представители общественных организаций, молодогвардейцы и курсанты колледжа. Свои саженцы высадили руководитель егорьевского отделения «Боевого братства» Сергей Сывороткин, а также председатель местного Совета ветеранов Георгий Кислов. Они отметили, как важно молодому поколению знать и помнить о своих героях, продолжая давнюю традицию посадки аллей, посвященных значимым датам в истории России.

«Эти многолетние деревья многое переживут. И этот сквер будет говорить о том, что мы помним своих предков и историю своей страны», — отметил заместитель главы муниципального округа Егорьевск Сергей Евстигнеев.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Егорьевске Павел Фокин и руководитель городского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Гусев также посадили свои деревья.

«Года два назад я был на территории этого училища вместе со своим знакомым, который показывал все и говорил: „Вот это дерево я посадил…“, „Вот эту стенку я покрасил…“. Так что советую всем сфотографироваться на фоне своих деревьев, это станет для вас отличным памятным моментом», — сказал Павел Фокин.

Гости напомнили, что каждый месяц из Егорьевска отправляется гуманитарная помощь бойцам специальной военной операции, и весь округ так или иначе участвует в этом деле, что является значительной поддержкой фронту и поднимает боевой дух военнослужащих. Курсанты Егорьевского АТК знают об этом и также участвуют в сборе помощи. У некоторых курсантов в зоне СВО находятся близкие, что становится еще одной причиной помогать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.