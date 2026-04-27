Каждый пятый россиянин готов работать 6 дней в неделю, но есть условие
20% россиян согласны на шестидневную рабочую неделю, но при условии, что дополнительный рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. Это следует из данных исследования SuperJob, сообщает ТАСС.
При этом большинство (67%) выступило категорически против такого графика работы. По их словам, они ценят возможность отдохнуть выше предложенного заработка.
Еще 13% респондентов не смогли дать ответ. Также из опроса следует, что меньше всего желания жертвовать отдыхом ради оплаты у более старших сотрудников.
Так, среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласились работать шесть дней в неделю 26% респондентов, а среди людей возрастом 45 лет и старше — 16%.
Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян, у которых пятидневная рабочая неделя.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.