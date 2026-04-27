Каждый пятый россиянин готов работать 6 дней в неделю, но есть условие

Опрос SuperJob: каждый пятый россиянин готов работать 6 дней в неделю

20% россиян согласны на шестидневную рабочую неделю, но при условии, что дополнительный рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. Это следует из данных исследования SuperJob, сообщает ТАСС .

При этом большинство (67%) выступило категорически против такого графика работы. По их словам, они ценят возможность отдохнуть выше предложенного заработка.

Еще 13% респондентов не смогли дать ответ. Также из опроса следует, что меньше всего желания жертвовать отдыхом ради оплаты у более старших сотрудников.

Так, среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласились работать шесть дней в неделю 26% респондентов, а среди людей возрастом 45 лет и старше — 16%.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян, у которых пятидневная рабочая неделя.

