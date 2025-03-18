Каждый пятый пенсионер Подмосковья участвует в проекте «Активное долголетие»

В проекте губернатора «Активное долголетие» каждый пятый пенсионер Московской области, а это более 400 тысяч жителей, посещают бесплатные занятия или активности, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Как признаются наши жители, сегодня — это не просто проект, а состояние души и смысл жизни. Раскрою секрет, что самому старшему участнику у нас — 97 лет. Мы с каждым годом стараемся удивить наших бабушек и дедушек новыми активностями — сап-серфинг, парапланы. Этот год не станет исключением и в летнем сезоне наших участников ждут новые активности», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В пресс-службе Минсоцразвития Московской области подчеркнули, что в регионе проживает свыше 2,1 млн людей старшего возраста. В каждом городском округе работают клубы проекта «Активное долголетие» — всего их 68. В них представлены свыше 30 направлений для творчества и спорта, а также более 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для экскурсий.

Также в пресс-службе ведомства подчеркнули, что для удобства старшего поколения в 64 клубах проекта работают специалисты соцзащиты, которые оказывают консультацию по мерам поддержки и любым возникшим вопросам. Это очень удобно — консультацию можно получить даже в перерыве между занятиями.

Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. А ознакомиться с активностями и записаться на ближайшее занятие можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.